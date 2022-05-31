التقارب الكردي نحو الامام... إليكم التفاصيل‎‎

داخل البيت الكردي الحوارات مستمرة والتقارب نحو الأمام بخطوات ستفضي وبحسب نواب الى نتائج ايجابية وسط دعم نيابي واضح لاي توافق ينهي القطيعة بتوافق يحسم مرشح رئاسة الجمهورية.نحو الامام .. القوى الكردية تتقدم لأنهاء القطيعة بحوار عله يفضي الى مرشح لمنصب رئاسة الجمهورية متفقٍ عليه ما بين الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني الذي أكد وبحسب نوابه ان المباحثات مستمرة والتقارب ما بين الطرفين سيتضح اكثر خلال الايام القليلة المقبلة.الاحزاب الكردية الاخرى كالاتحاد الاسلامي الكردستاني دخلت على خط المباحثات لدعم الحوارات مؤكدة وقوفها مع الجميع من دون اي استثناء داعمة اي توافق يفك الانسداد السياسي الحاصل ما بين القوى والأحزاب والبرلمان.كردياً يبدو ان الاوضاع في مرحلة تفاوضٍ سينتهي قريباً بتوافقٍ كردي - كردي وبهذا تكون الكرة فعلياً في ملعب القوى الشيعية التي مازالت تعاني من مخاضٍ لا علاج له حتى الآن.