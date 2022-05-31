أصحاب المولدات يهددون بإيقاف التشغيل في هذه المحافظة‎‎

شكا اصحاب المولدات في محافظة النجف الاشرف، من القرارات التعسفية التي تتخذها وزارة النفط ضدهم ومن بينها ايقاف تزويدهم بمادة الكاز، مهددين في الوقت ذاته بايقاف التشغيل والاعتصام في بغداد.قرار جديد لوزارة النفط يلزم أصحاب المولدات الاهلية باستلام مادة "النفثة" بدلا عن الكاز، اثار سخط أصحاب المولدات في النجف الاشرف الذين وصفوا القرار بالسياسي وطالبوا رئيس مجلس الوزراء بالتدخل العاجل، مهددين بإيقاف التشغيل والاعتصام امام بوابة وزارة النفط في بغداد..الاهالي في النجف الاشرف طالبوا الحكومة بتوفير احتياجات المولدات أو توفير الطاقه الكهربائية، حتى لا يكون المواطن الضحية الدائمة لهكذا صراعات..وعلى مدار التسعة عشر عاما الماضية، أطلقت وزارة الكهرباء مئات الوعود بتحسن الطاقة الكهربائية مطلع كل صيف دون الإيفاء بتلك الوعود..ولايبالي المواطن أن تكون المسألة استهدافا سياسيا أو قانونيا لاصحاب المولدات بقدر ما يهمه أن ينعم بصيف تتوفر فيه الطاقة الكهربائية.