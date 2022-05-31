الصحة تكشف عدد إصابات ووفيات "الحمى النزفية".. وتؤكد: لا يوجد لقاح او علاج!

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الصحة سجلت 120 اصابة مؤكدة بالحمى النزفية لغاية الآن"، لافتا الى "وفاة 20 شخصا من الـ120 حالة".واضاف البدر، أن "أكثر من نصف الحالات تماثلت الى الشفاء التام وتم اخراجهم من المستشفيات"، مبينا أن "الجهد الاكبر في مواجهة الحمى النزفية هو من واجبات وزارة الزراعة المتمثلة بعلاجات الحيوانات المصابة، اضافة الى ذبح الحيوانات العشوائي والنقل غير القانوني يقع على عاتق امانة بغداد والجهات الامنية".واشار الى ان "الجهود دون المستوى المطلوب، ونحتاج الى جدية مكثفة في المتابعة"، مبينا أن "دور وزارة الصحة هو الكشف المبكر عن الحالات من خلال مختبر الصحة العامة المركزي وتقديم الرعاية اللازمة، كون المرض ليس له علاج او لقاح فعال وتشخيصه مبكرا يعجل من الشفاء".واكتشف الفيروس للمرة الأولى في العام 1979 في العراق، وهو يسبّب الوفاة بنسبة ترواح بين 10 إلى 40% من الإصابات. وبحسب منظمة الصحة العالمية، "ينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى".وفي العام 2021، سجلت محافظة ذي قار 16 إصابة بينها 7 وفيات، في حين تسجل المحافظة هذا العام 43 إصابة بينها 8 وفيات. وأكثر المصابين من مربي المواشي والقصابين، وفق السلطات.