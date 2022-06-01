مقترح الامن الغذائي قابل للتغيير والتعديل‎‎

تمهيدا لجلسة التصويت عليه .. مجلس النواب يناقش القراءة الثانية لمقترح قانون الامن الغذائي وسط تحفظ نيابي من قبل بعض الكتل السياسية على بعض المواد والنقاط التي وصفت حسب قولها بالهدر العام.مقترح الأمن الغذائي على جدول الأعمال في جلسة خُصصت للقراءة الثانية تمهيداً للتصويت عليه خلال الجلسات المقبلة .. المقترحُ وبشكله الحالي لم يسلم من تحفظات بعض النواب مؤكدين ان الصيغة المقدمة من قبل اللجنة المالية عليها الكثير من الملاحظات ولا يمكن ان تُمرر من دون تعديلات رغم الضرورة الملحة للقانون.اللجنة المالية النيابية تقبلت تحفظات بعض النواب ووضعتها في نظر الاعتبار على امل مراجعتها خلال اجتماعات اللجنة المقبلة مؤكدة ان المقترح رغم القراءة الثانية لكنه قابل للتعديل والتغيير وتوزيع التخصصيصات وفق الاهمية و الاولوية بحسب وصفهم.وعلى الرغم من القراءة الثانية .. مقترح قانون الأمن الغذائي في مواجهة التحفظات النيابية من جديد ونواب يتحدثون عن احتمالية تمريره ما بعد عطلة عيد الاضحى المبارك.