مع بدء الصيف... اهالي هذا الحي يلجأون لطرق بدائية للحصول على المياه!‎‎

مع بدء فصل الصيف والارتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة تعاني اغلب الاحياء جنوبي بغداد من انقطاع شبه تام بالمياه الصالحة للشرب وسط مناشدات بوضع حل لهذه الازمة.منذ بدء ساعات الصباح الاولى يحاول الشاب منتظر الحصول على بعض المياه الصالحة للشرب، كونه يقطن في حي جنوبي بغداد تحديدا منطقة الدورة، يعاني من انقطاع شبه تام لمياه الاسالة الا ان محاولته باءت بالفشل.الاهالي هنا لجأوا الى طرق بدائية للحصول على المياه من خلال حفر الابار امام منازلهم والتي تعد مياهها غير صالحة للشرب.غضب الاهالي كان واضحا بعد ان صدحت حناجر المسؤولين خلال فترات سابقة من بينهم اعضاء داخل مجلس النواب بحل هذه الازمة الا ان تصريحاتهم كانت هواء في شبك، مما دفع من يقطنون هنا لمناشدة جهات حكومية اخرى علها تنقذهم من هذه الازمة التي لم تحل منذ سنوات.