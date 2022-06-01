الكشف عن مبادرة جديدة لـ"حل الانسداد السياسي"

وقال الحياني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العامري لم يتوقف عن تقديم المبادرات او المرونة الكاملة من اجل الخروج بموقف وطني موحد ينهي الازمة السياسية والذهاب الى تشكيل حكومة قوية ضمن الفضاء الوطني قادرة على تلبية تطلعات الشعب العراقي، كما كان له دور ايجابي في التقارب داخل البيتين السني والكردي"، مبينا ان "الاطار التنسيقي لم يعترض على شخص جعفر الصدر لكن كانت نقطة الخلاف على تسمية الكتلة الأكبر وحقوق المكون الشيعي في تشكيل الكتلة الاكبر من الإطار والتيار الصدري والمستقلين من ممثلي المكون".وأضاف، إن "خروج مرشح رئاسة الوزراء من رحم البيت الشيعي هو عرف دستوري سياسي تم التعارف عليه منذ بداية العملية السياسية الجديدة وكما هو متعارف عليه بان يكون مرشح منصب رئيس البرلمان من المكون السني ومنصب رئيس الجمهورية من المكون الكردي دون مزاحمة من اي طرف خارج تلك المكونات على استحقاقاهم المكوناتي الانتخابي"، موضحاً أن "التقارب الحاصل داخل البيت الكردي يستوجب تكثيف الحراكات داخل البيت الشيعي وتقديم التنازلات المتبادلة من اجل المصلحة العليا للبلد، وبالتالي فإن هناك تهيئة ايجابية من اجل اللقاء بين العامري وجعفر الصدر وهنالك نقاط متفق عليها ستكون المنطلق للحوارات اضافة الى مبادرة نتوقع طرحها من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على اعتبار ان المبادرات السابقة لم تصل الى نتائج ايجابية لإنهاء الازمة ما يجعلنا بحاجة الى مبادرات واتفاقيات جديدة ومرونة أكبر لتجاوز حالة الانسداد السياسي".وتابع الحياني، أن "الاغلبية ليست شيء مرفوض بشكل عام لكن ظروف العراق في هذه المرحلة وحجم التحديات الداخلية والخارجية تجعلنا بحاجة الى التريث في هكذا خطوة الى وقت آخر تكون فيه الظروف افضل خصوصا في ظل المؤامرات الخارجية والمشروع الأمريكي الراغب في تقسيم العراق الى دويلات صغيرة وبث الفرقة وتمزيق النسيج المجتمعي"، وفق قوله.