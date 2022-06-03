أكثر من 15 ساعة باليوم... انقطاع كبير بالكهرباء ‎‎

مع حلول فصل الصيف شهدت الكثير من المحافظات انقطاعا كبيرا بالتيار الكهربائي وصل لأكثر من خمس عشرة ساعة باليوم الواحد، فيما بينت جهات حكومية ان هذا الانقطاع سببه انحسار كميات الغاز الايراني.بالتزامن مع بدء فصل الصيف يتكرر سيناريو انقطاع التيار الكهربائي في بغداد وبقية المحافظات الاخرى، حيث وصل معدل الانقطاع لاكثر من خمس عشرة ساعة باليوم الوحد، أمر ولد تداعيات أخرى منها رفع سعر الأمبير الواحد من قبل اصحاب المولدات الى مستويات قياسية في الكثير من مناطق العاصمة،المعنيون في وزارة الكهرباء اشاروا الى ان سبب تراجع تجهيز الطاقة هو انحسار توريد الغاز من الجارة إيران بفعل الديون المالية المترتبة على العراق والمتأخر سدادها منذ عام ألفين وعشرين.