Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة.. مطلق النار في بوفالو يواجه 25 تهمة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

ابراهيم عبقري عراقي ... من يرعى موهبته؟

خاص السومرية

2022-06-03 | 08:01
ابراهيم عبقري عراقي ... من يرعى موهبته؟
المصدر:
السومرية
1,632 مشاهدة

ابراهيم عبد الكريم، ابن الـ14 ربيعًا، عبقري عراقي يهتم في علم الفلك.

"هاوي فلكي" هكذا عرّف الشاب الوسيم عن نفسه خلال حلوله ضيفًا على برنامج "مورننغ لايف" على شاشة السومرية، كاشفًا أن اهتمامه في هذا المجال بدأ عندما كان في عمر الـ11.

من تيليسكوب بدائي، انطلق مشوار ابراهيم في مراقبة الكواكب والنجوم ليصل ويشتري "تيليسكوب" الكترونيًّا.

"لا علاقة لنا بالأبراج"، بهذه الجملة بدأ الشاب حديثه عن الفرق بين هواة وعالمي الفلك من فيزيائيين وكيميائيين.
وشرح أن الهواية تسمح له من خلال الاستعانة بتطبيقات الكترونية من رصد الكولكب، النجوم والمجرات ومشاهدتها بالعين المجردة لافتًا إلى أنه يستغلّ هذه الموهبة ليدرك إذا ما كان يريدها أن تصبح تخصّصًا في المستقبل.
وفي حين تشكو المواهب العراقية من قلّة الدعم والرعاية، نوّه ابراهيم بأن دائرة الرعاية العلمية تدعم هواة الفلك من خلال تقديم دورات وتنظيم أمسيات فلكية.
لكنّه لم ينكر أيضًا أن وزارة الشباب والرياضة التي هي الجهة المسؤولة عن هذه الموهبة لم تقدم الدعم الكافي خصوصًا لجهة المعدات: "ممنوع إدخال التليسكوب المتطور إلى العراق، أمّا التي يستعملها الهواة أمثالي فلا تشكّل خطرًا أمنيًّا لأن صورتها غير صافية بالإضافة إلى أن هناك رسومًا جمركيّة مرتفعة على استيراده بالطرق القانونية".

في جعبة هذا العبقري الصغير، جوائز عديدة أهمها جائزة الإبداعي في مهرجان يوم الشباب العالمي حيث تفاجأ بتكريمه في حين أن كان فقط ضمن الحضور.
 
 

لمتابعة المقابلة الكاملة انقر هنا

https://www.youtube.com/watch?v=iaJd4CtpWwk



ويسعى إلى نشر هوايته في صفوف العراقيين. فسنّه الصغيرة لم تمنعه من إعطاء محاضرات حضورية والكترونية في هذا المجال. وتجدون في الصورة أدناه السيرة الذاتية المشرفة لهذا الشاب الصغير:
 
 
 
 
يذكر أن برنامج مورننغ لايف يعرض من الأحد إلأى الخميس الساعة الـ12 ظهرًا على شاشة السومرية.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا

محليات

خاص السومرية

علم وعالم

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:56 | 2022-06-03 10:56
10:15 | 2022-06-03 10:15
09:54 | 2022-06-03 09:54
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.