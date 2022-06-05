بعد "دعمٍ أممي".. مبادرة المستقلين تتجه لأربيل ونائب يؤكد: متفائلون بلقاء بارزاني

وقال الحسيني في حديث للسومرية نيوز، إن "المستقلين وبعد تحملهم المسؤولية لإنهاء حالة الانسداد السياسي، عملوا على تشكيل لجنة بغية طرح مبادرتهم على باقي القيادات السياسية للخروج من الأزمة الحالية".وأضاف، أن "الهيئة التفاوضية للنواب المستقلين وصلت مساء أمس إلى أربيل بغية التفاوض وطرح مبادرتهم على القوى السياسية في كردستان"، لافتاً إلى أنَّ "اليوم لدينا موعد مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لطرح المبادرة والحوار معه بشانها".وتابع أن "الأمور جيدة ولدينا تفاؤل في الوصول إلى نتائج إيجابية على اعتبار أن خطوة الأبواب من قبل رؤساء الكتل هو مؤشر جيد في التعاطي مع مبادرتنا".وأكمل قائلاً: "في الأسبوع الماضي طرحنا مبادرتنا على ممثلة الأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وقد تقبلتها بشكل كبير، وبالتالي نجد اليوم دعماً أممياً بغية إنجاح مبادرتنا والخروج من حالة الانسداد السياسي".