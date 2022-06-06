وزير خارجية الأردن للسومرية: إنجاز 90% من مشروع أنبوب البصرة - العقبة

ووقع العراق والأردن في 9 نيسان 2013 اتفاقية إطار لمد أنبوب لنقل النفط العراقي الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير فى ميناء العقبة، على ساحل البحر الأحمر وبكلفة نحو 18 مليار دولار.الصفدي وفي معرض إجابته على سؤال لمراسل السومرية نيوز حول المنفعة المتحققة من العمل المشترك بين بغداد وعمان والقاهرة، وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في بغداد، اليوم، قال إنه "لن ينجح شيء اذا لم يكن مبني على أساس المنفعة المشتركة بين جميع الأطراف"، لافتاً إلى أن "مشروع الربط الكهربائي سيوفر الطاقة للعراق، والمنفعة المشتركة متحققة من خلال تنشيط المدينة الصناعية التي ستوفر ما يحتاجه شعب العراق بالإضافة إلى شعبي مصر والأردن".وبين، أنه "تم إنجاز 90% من مشروع أنبوب البصرة – العقبة النفطي، وبانتظار استكمال خطوات انجازه بالكامل".وشدد الصفدي على ضرورة أن تكون هذه المشاريع "منطلقاً للتعاون الدولي والإقليمي"، معتبراً التعاون والتكامل "ضرورة لمواجهة المشكلات والأزمات".وتابع، "التعاون يجب أن يكون في الأطر السياسية والاقتصادية، وكذلك مواجهة الإرهاب الذي يشكل خطراً على الجميع وينبغي أن يكون هناك تعاون مشترك للقضاء عليه".وصباح اليوم، وصل وزيرا الخارجية المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي إلى بغداد. وأجرى الوزيران خلال زيارتهما لقاءات مع الرئاسات الثلاث.