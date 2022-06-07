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حيدر عبد الرزاق... سنوات زاخرة بالابداع والتألق ‎‎

خاص السومرية

2022-06-07 | 03:50
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حيدر عبد الرزاق... سنوات زاخرة بالابداع والتألق ‎‎

المصدر:
السومرية
855 مشاهدة

بعد 40 عاما.. الاوساط الرياضية تفجع برحيل النجم الدولي حيدر عبد الرزاق.

ودّعت الأوساط الرياضية في العراق واحداً من نجوم الكرة العراقية الذي كانت مسيرته زاخرة بالابداع والتألق خصوصا مع المنتخبات الوطنية، حيدر عبد الرزاق فارق الحياة فجر الاحد الخامس من حزيران بعد ان تعرض الى إعتداء بالضرب المبرّح من قبل أشخاص مجهولين لينقل الى المستشفى الذي رقد فيه لنحو خمسة ايام قبل وفاته.


ولد عبد الرزاق في التاسع من حزيران عام الف وتسعمئة واثنين وثمانين، وكان الراحل يلعب في مركز الدفاع، ومثل اندية عديدة منها الطلبة ودهوك والزوراء والكرخ والسليمانية على المستوى المحلي.


اللاعب الراحل من مواليد 9 حزيران 1982

 

مثل اندية (الطلبة -دهوك -الزوراء -الكرخ - السليمانية) محليا

 

اما في مسيرته الاحترافية فقد لعب عبد الرزاق في عدة أندية عربية وهي الأهلي القطري والأنصار اللبناني والاتحاد السوري ونادي أهلي صيدا اللبناني بالإضافة الى نادي انديجان الأوزبكي

 

مثل اندية (الأهلي القطري- الأنصار اللبناني - الاتحاد السوري - أهلي صيدا اللبناني - انديجان الأوزبكي ) خارجيا

 

 

وعلى مستوى الانجازات , فكانت مسيرة عبد الزاق زاخرة بالالقاب والبطولات اهمها كأس امم اسيا الذي حققه مع المنتخب الوطني عام الفين وسبعة، وأسهم في تأهل المنتخب الأولمبي إلى نهائيات دورة أثينا وحصوله على المركز الرابع في البطولة.

 

حقق كأس امم اسيا مع المنتخب الوطني عام 2007

شارك مع المنتخب الاولمبي بدورة اثينا التي احتل فيها العراق المركز الرابع

 

اللاعب الراحل كان من ضمن قائمة المنتخب الوطني المتوج بلقب دورة ألعاب غرب آسيا التي أقيمت في قطر عام 2005 ، كما كان عنصرا رئيسا في التشكيلة الاساسية لمنتخب شباب العراق الذي احرز كأس آسيا عام 2000 في إيران، كذلك تواجد في القائمة المشاركة بنهائيات شباب العالم خلال العام 2001 في الارجنتين.

 

توج مع منتخب شباب العراق بلقب كأس آسيا عام 2000 في ايران

 


وتفرغ عبد الرزاق للعمل الاداري بعد اعتزاله لعب كرة القدم, حيث كان عضواً في الهيئة الإدارية السابقة لنادي الطلبة , قبل ان يرحل عن الدنيا تاركا غصة والما في اوساط الرياضة العراقية وبين اهله ومحبيه. 
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