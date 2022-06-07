الأمن الغذائي قاب قوسين أو أدنى من التصويت‎‎

الامن الغذائي جاهز للتصويت بأقرب جلسة برلمانية بحسب اللجنة المالية النيابية التي اكدت ان المقترح سيمرر بقيمة مالية بلغت 25 ترليون دينار.ساعاتٌ قليلة تفصل مقترح الامن الغذائي عن جلسة التصويت المقترح وبحسب قول اعضاء اللجنة المالية بات جاهزاً للتصويت بقيمة بلغت خمسة وعشرين ترليون دينار موزعة كتخصيصاتٍ طارئة لوزارتي التجارة والكهرباء وديون الغاز والمحافظات المنتجة للنفط اضافة الى تخصيص ترليون دينار للمحاضرين المجانيين والعقود والاجراءاكتمال المقترح وتجهيزه لجلسة التصويت لا يعني انه سيمرر بأغلبية النواب فهنالك جبهة موسعة من المعترضين ابرزها نواب الحزب الديمقراطي الكردستاني والسبب هو عدم ادراج محافظات اقليم كردستان في ملف التنمية لمقترح القانونفي مراحله الاخيرة .. مقترح قانون الامن الغذائي قاب قوسين او ادني من التصويت في جلسة نيابية مرتقبة لم تُحسم حتى اللحظة ان كانت لصالح المقترح ام ضده