نائب عن البصرة يحدد شرطاً للتصويت على قانون الأمن الغذائي

وقال الصالحي في حديث للسومرية نيوز، إنَّ "محافظة البصرة تمثل رئة العراق الاقتصادية، ورغم هذا لم يتم تضمين حقوقها كاملة في القانون، على الرغم من ان اقليم كردستان لم يُؤخذ اخذ اي دينار من صادراتهم النفطية".وتابع ان "القانون في حال تضمين حقوق محافظتنا سنصوت عليه، اما دون ذلك فلن نصوت، وسيكون هناك وقفة لابناء المحافظة للدفاع عن حقوقهم".ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، اليوم الأربعاء، جلسة للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، وفق ما تضمنه جدول أعمال جلسة اليوم.