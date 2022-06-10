"مشاهد الدمار لا تُنسى"!.. ذكرى سقوط "أم الربيعين" تعيد للعراقيين ذكريات حزينة

Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تيليغراف: صناعة الأغذية في المملكة المتحدة على وشك الانهيار
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"مشاهد الدمار لا تُنسى"!.. ذكرى سقوط "أم الربيعين" تعيد للعراقيين ذكريات حزينة

خاص السومرية

2022-06-10 | 06:34
"مشاهد الدمار لا تُنسى"!.. ذكرى سقوط "أم الربيعين" تعيد للعراقيين ذكريات حزينة
1,275 مشاهدة

السومرية نيوز- نينوى
في العاشر من شهر حزيران عام 2014، سقطت الموصل المدينة المسمّاة بـ "أم الربيعين" لروعة جوها واعتداله، بأنياب إرهابيي داعش، الذين لم يرحموا جوها وأبناءها، بعد احتلال المدينة والسيطرة عليها، ورفع أعلام التنظيم الإرهابي في شوارع محافظة نينوى.

وفي مثل هذا اليوم، يستذكر العراقيون تلك الذكريات الحزينة، التي تعيد مشاهد سقوط مدينة عراقية أثرية تاريخية، بيد إرهابيين أرادوا تغيير معالمها، بعد تفجير أبرز حضاراتها، ومن بينها جامع النبي يونس، ومنارة الحدباء في جامع النوري.

صرخات النساء، وعويل الأطفال، وسبي الأيزيديات وبيعهن في سوق النخاسة، كلها مشاهد حيّة في ذاكرة العراقيين التي امتلأت حزناً وحسرةً بسبب ما تعيشه بين فترة وأخرى، نتيجة العمليات الإرهابية التي تريد إنهاء الحياة بأفكار يقول عنها العراقيون، إنها "متطرفة، وتريد جعل أبناء البلد الواحد يتقاتلون فيما بينهم".

ومنذ إعلان العراق، انتصاره على عصابات التنظيم في العاشر من تموز عام 2017، بعد إحكام السيطرة على الموصل، بقيت مشاهد الدمار والخراب في أماكن كثيرة من المدينة قائمة إلى الآن.

وقبل ثماني سنوات، بدت الموصل مدينة رعب لأهاليها وسكانها، بعد انتشار مشاهد القتل والذبح في الشوارع، والإعدامات المتكررة لأبناء المدينة، لبثَّ الرعب في نفوس السكان، بعد احتلال المدينة.

وعقب السيطرة الإرهابية، برزت مشاهد توثق "هروب" أفراد من الجيش العراقي، تاركين المدينة خلفهم، بعد ما قالوا إن "القيادات العليا خذلتهم، وتركتهم يواجهون عصابات داعش من دون دعم".

وعاشت الموصل وحواضرها أسوأ حقبة في تاريخها المعاصر، وهي ترى تكسير تماثيل الحضارة الآشورية، وتدمير متحف نينوى الغني بأهم حقبة من تاريخ البلاد، هي الآشورية، بدعاوى ساذجة، ثم عمد التنظيم الإرهابي إلى المتاجرة بالآثار مع عصابات دولية نقلت نفائس حضارة العراق القديم، تقدّر بأكثر من عشرين ألف قطعة متحفية، ونقلت خزائن النمرود ومقابرها الذهبية إلى العالم، في سابقة نبش آثار لم يشهدها التاريخ بدأت من تحطيم المتحف العراقي إلى مدن نينوى، مع بيع الناس في سوق النخاسة في سابقة أيضاً لم يعشها الشعب في تاريخه.

وحوّلت عصابات داعش سكان الموصل، إلى دروع بشرية أثناء عمليات القوات الأمنية العراقية لاستعادة المدينة، التي سعت لتجنب أكبر قدر ممكن من إيقاع الضحايا المدنيين.

وأصبحت الموصل بعد احتلالها، بانوراما من الخراب، لم تواجهه المدينة في تاريخها السحيق، إذ هدمت مئذنتها الحدباء التاريخية رمز المدينة وعنوانها.

وتعرض الشعب العراقي وأهالي نينوى تحديداً لنتائج وخيمة نتيجة تدمير مدنهم، لا سيما الموصل الحدباء، بعد المعارك التي أصر التنظيم الإرهابي فيها أن يحول السكان إلى دروع بشرية.

وخلال احتلال الموصل، باتت الأقليات التي وجدت نفسها في أتون حرب لا تقوى عليها، ضحيةً سهلة، افترستها عصابات التنظيم الإرهابي، بعد سبي نسائها، وبيعهن، حتى تناقصت أعداد المسيحيين إلى ربع السكان، وهاجر الإيزيديون والشبك، والسريان الذين عاشوا قرونا متحابين مع المسلمين.

ولم يكن سقوط الموصل بنظر عموم الشعب العراقي إلا مؤامرة كبرى، حين يستعيدون ذكراها الثامنة من دون إجابات تشفي غليلهم، فقد تعدى سقوطها ثلاث محافظات أخرى، وهي الأنبار وصلاح الدين واجزاء من كركوك وديالى.
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
07:42 | 2022-06-10 07:42
07:25 | 2022-06-10 07:25
07:00 | 2022-06-10 07:00
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.