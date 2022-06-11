الجيل الجديد: البرلمان الحالي الأسوأ في العراق

وقالت عبد الواحد خلال حديثها لبرنامج "بالمختزل" الذي تبثه قناة السومرية، إن "قسم كبير من النواب المستقلين خرقوا الدستور واصبحوا جزءاً من عملية تعطل التوقيتات الدستورية"، لافتة إلى أن "البرلمان فشل في فصله التشريعي الأول ولم يلتزم بالتوقيتات"، معتبرة أن "استمرار البرلمان من دون تشكيل الحكومة يضعه كأسوأ برلمان في العراق".وشددت على أن "الخيار الامثل هو الذهاب لحل البرلمان"، مؤكدة العزم على "التوجه إلى المحكمة الاتحادية لاستيضاح آليات حل مجلس النواب".وأضافت عبد الواحد، أن "الإطار التنسيقي يواصل رفض مشروع الصدر أو تشكيل حكومة بدونه ويرفضون ذهاب الصدر للمعارضة وربما يعترضون على انسحابه من العملية السياسية"، في الوقت الذي أشارت فيه إلى أن "التحالف الثلاثي اخلف بوعوده مع الجيل الجديد".واعتبرت، "النواب المستقلون عاجزون عن إحداث تغيير في المشهد السياسي لقلتهم وانقسامهم".وبينت، أن "أبرز أشكال التغيير بعد انتخابات تشرين عجز القوى القديمة عن تشكيل الحكومة لوحدهم و تقاسم الكعكة"، مؤكدة أن "ردة فعل الحكومة على أي احتجاجات مقبلة سيأجج الشارع بشكل أكبر من الاحتجاجات الماضية".وتابعت، أن "الشيعة هم من جاءوا ببرهم صالح لرئاسة الجمهورية وليس بتوافق الكرد".