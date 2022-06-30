تصريح جديد من أمانة مجلس الوزراء بشأن التعيينات وتوزيع الدرجات الوظيفية

وقال مجيد في حديث للسومرية نيوز، إن "مجلس الخدمة الاتحادي هو المعني بالتعيينات المركزية بعدما دخل حيز التنفيذ في العمل، وهو متواصل مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وهو يمتلك قاعدة بيانات شاملة".وأوضح، أن "الوزارات والمؤسسات تزود المجلس بالاحتياجات التي لديها من الدرجات والتخصصات بحسب الشهادات والتخصصات بمختلف القطاعات، وعلى ضوء هذه الطلبات والآليات المتبعة يتم توزيع الدرجات الوظيفية على المؤسسات".