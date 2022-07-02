الإطار يحدد موعد إعلانه رئيس الوزراء الجديد.. هذه مواصفاته

وقال الموسوي خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "خطوات الاطار متأنية في مفاوضاته مع الجهات التي كانت مع انقاذ وطن"، مشدداً على ضرورة أن تكون الأجواء مستقرة للوصول الى حكومة ترضي الجميع.وأضاف، أن "الاطار لديه مواصفات لشخصية رئيس الوزراء المقبل ضمنها ان يكون غير جدلي وان يكون جزءاً من الحل وليس سبباً في خلق مشكلة جديدة"، موضحاً أنه "بعد عيد الاضحى سيتم الإعلان عن شخصية رئيس الوزراء".