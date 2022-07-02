نائب سابق: "كصكوصة" الصدر أقوى من الكاتيوشا والمسيرات

وقال الشيخ خلال حديثه لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إن "التصعيد الجماهيري هي الورقة الثانية للصدر بعد الانسحاب من البرلمان، لافتاً إلى أن البرلمان فقد شرعيته بعد انسحاب الصدريين؛ كون لا توجد مادة قانونية حول انسحاب كتلة كاملة من مجلس النواب وأن القوانين الموجودة تتحدث عن أفراد".وأضاف، أن "التصعيد الصدري سيكون سلمياً"، مردفاً "كصكوصة الصدر أقوى من الكاتيوشا والمسيرات"، مؤكداً أن "الدم الواحد لا يمكن أن يتقاتل".وتابع، أن "الصدر عازم على تقويم العملية السياسية برمتها، والانتفاضة الشعبية هدفها تقويم هذه العملية وليس استهداف الإطار التنسيقي".واعتبر الشيخ، أن انسحاب الصدريين من مجلس النواب "فرصة كبيرة للإطار التنسيقي ويجب أن يستثمروها".وبين، أن "الإطار التنسيقي طرح عدة أسماء لرئاسة الوزراء بينهم نوري المالكي وهادي العامري ومحمد شياع السوداني وقاسم الاعرجي وأسعد العيداني وحتى حاكم الزاملي".وحذر النائب السابق، من تسلم المالكي الحكم مجدداً، قائلاً: "سيحرق العراق حال نال رئاسة الحكم، وسيقسم البلد إلى 3 اقاليم وسينتهي الأمر به إلى كرسي المحاكمة".