في قرى الشافعية: الماء اغلى من النفط!‎‎

يعاني اهالي قرى قضاء الشافعية التابعة لمحافظة الديوانية ازمة مياه خانقة بسبب جفاف الانهر والروافد الرئيسية التي تغذي محطات المياه الامر الذي دفع الاهالي الى مناشدة الجهات المعنية للتدخل قبل اضطرارهم الى الهجرة (تق)هنا الماء بات اغلى من النفط، بعد ان ضرب العطش اهالي قرى قضاء الشافعية غربي الديوانية،... ينتظر رزاق وأقاربه في القرية حوضيات الماء التي تصلهم كل اسبوع، ليملأ خزانات المياه لديهم التي لا تكفي ليوم او يومين، وهو امر اضطر بسببه الكثيرون للهجرة الى المدن.اكثر من خمسين قرية في القضاء تعاني من شحة المياه بسبب جفاف الانهر والروافد الرئيسية التي تغذي المحطات، ما اضطر دائرة الماء الى ايصال المياه الى القرى المصابة بالجفاف عبر الحوضيات، فيما انتقدت سياسة توزيع المياه من قبل دائرة الموارد المائية، والتي تسببت بالأزمة.