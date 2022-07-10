سامراء.. سقوط مجسر بعد أسبوعين من تنصيبه (صور)

أفاد مراسلنا في مدينة سامراء، اليوم الأحد، بسقوط مجسر بعد أسبوعين من تنصيبه في المدينة.

وقال مراسلنا، إن "مجسر ناحية المعتصم جنوب مدينة سامراء الخاص بالمشاة سقط بعد اسبوعين من تنصيبه".



وأضاف أن "سقوط المجسر لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

