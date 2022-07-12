الحكيم يعلق على انسحاب الصدريين: انسحابهم لا يعني خروجهم من المشهد السياسي‎‎

انسحابهم لايعني خروجهم من المشهد السياسي.. هكذا علق رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم على انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان مؤكدا ان التيار الصدري يمثل شريحة كبيرة وجزءا مهما والانسحاب لا يعني تخليه عن المسؤولية الوطنية حتى وان كان خارج السباق السياسي.





الحكيم ومن خلال منبر خطبة العيد وجه دعوة الى القوى الكردية للاسراع بحسم مرشح متفق عليه لتسميته رئيسا للجمهورية وسط تسريبات تتحدث عن عدم توصل الجانب الكردي حتى اللحظة الى اتفاق ينهي جدل الترشيح.



يقال ان الاختلاف في الرأي لايفسد في الود قضية لكن في المشهد السياسي عكس ذلك، فالاختلافات فجرت العديد من الازمات، والازمات لطالما جرفت البلاد الى منعطفات خطرة على حد وصف متابعين.