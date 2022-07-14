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رئاسة الوزراء... هل المجربُ سيُجربُ؟‎‎

خاص السومرية

2022-07-14 | 09:55
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رئاسة الوزراء... هل المجربُ سيُجربُ؟‎‎

المصدر:
السومرية
2,365 مشاهدة

التنافس يشتد ضراوة نحو منصب رئاسة الوزراء وتتسابق العديد من الاسماء بعضها نوعية واخرى كمية وسط تساؤلات... من سيكون رئيس الحكومة المقبلة في ظل تحديات هي الاقوى من نوعها على حد وصف مراقبين.

هل المجربُ سيُجربُ ام غيرُ المجربِ سيخوضُ التجربة... في السباقِ الإطاري نحو منصبِ رئيسِ الوزراءِ من سيُمسكُ بعصا موسى ويشقُ طريقاً للاصلاحِ وسط بحرٍ هائجٍ بالفساد.

 من سيتولى محاربةَ الفاسدين ويضربُ بيدٍ من حديد؟ من هو صاحبُ المواصفات المثاليةِ في تصفيرِ الأزمات.. من هو رئيسُ وزراءِ العراق لعامِ الفين واثنين وعشرين؟

خلف الكواليسِ لا عديدَ من الاسماءِ وهذه المرةَ رحلةُ البحثِ تجري وفق مبداِ النوعيةِ لا الكميةِ فالشاطرُ هنا يجبُ ان لا يخطئ كي لايكونَ في مصيدةِ (غلطةُ الشاطرِ بالف).

وحتى هذهِ اللحظة خلطةُ العطارِ لم تتجانس بعد .. رغم ان بعضَ التسريباتِ تتحدثُ عن مرشحٍ نزيهٍ كفوءٍ خدم الدولةَ بمهنيةٍ عاليةٍ ولا غبارَ عليه لكن هذا لا يشفعُ لهُ تحت قبةِ البرلمانِ ما لم يحظَ بمباركةٍ داخليةٍ اولاً  ومن ثم اقليميةٍ وخارجيةٍ وهذه المرةَ مباركةُ الشارعِ للمرشحِ المُكلفِ يراها مراقِبون جداً ضرورية.

من هو رئيس الوزراء القادم ؟

1-في السباق نحو منصب رئيس الوزراء مجربٌ سيجربُ من جديد ام غيرُ مجرب سيخوض التجربة

2- من هو صاحب الحظ الاوفر لمهمة التكليف ومن هو رجل المرحلة الذي سيضرب الفاسدين بيدٍ من حديد

3- من هو رئيس وزراء العراق لعامِ 2022 ؟

4- رحلة البحث عن مرشحٍ تسير وفق مبدأ النوعية لا الكمية لتفادي الأخطاء والابتعاد عن  غلطةِ الشاطرِ بألف

5-تغريدات الإطار تتحدث عن مرشحٍ نزيهٍ وكفوء وخدم الدولة بمهنية عالية


6- مراقبون: نزاهة المرشح لا تشفع له للظفرِ بالمنصب ما لم يحظ بمباركات داخلية وخارجية وشعبية
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