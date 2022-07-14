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نائب يحدد معوقات تأخير التصويت على رئيس الجمهورية

خاص السومرية

2022-07-14 | 06:10
نائب يحدد معوقات تأخير التصويت على رئيس الجمهورية
1,535 مشاهدة

اكد النائب عن كتلة الفتح البرلمانية محمد كريم البلداوي، اليوم الخميس، ان موعد عقد الجلسة المقبلة للبرلمان وجلسة التصويت على رئيس الجمهورية يرتبط بحسم عدد من الملفات المهمة.

وقال البلداوي في حديث للسومرية نيوز، ان "هنالك تحركات ولقاءات تجري بين القوى الكردية بدعم من باقي القوى السياسية فيما يتعلق بملف رئيس الجمهورية من أجل تقريب تقريب وجهات النظر حول مرشح واحد يدخلون به الى قبة البرلمان بغية الذهاب الى الخطوة المقبلة بتكليف مرشح رئيس الحكومة".

واضاف، ان "هنالك بعض المعوقات واختلاف وجهات النظر لكن الجميع يسعى الى تقريب تلك الوجهات التي لا نعتقد انها ليست بمستوى الصعوبة التي لا يمكن تجاوزها ونحتاج الى رؤية وطنية مخلصة في اختيار رأس الهرم في السلطة التنفيذية ويكون حريص على سيادة البلد والقانون والدستور".

واشار البلداوي الى انه "اما فيما يتعلق بملف رئيس الوزراء فان هناك اجتماعات مستمرة ومكثفة بين قادة الاطار التنسيقي وتبادل وجهات النظر مع باقي القوى الوطنية من أجل لملمة الشمل وجمع الأوراق للوصول الى رأي موحد لاختيار شخصية تعبر عن ارادة الكتل الاكبر والارادة الوطنية الجامعة في تولي رئاسة الحكومة".

وأوضح ان "القوى السياسية كلما اقتربت من الحل كلما اقترب موعد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية ولا نقول إنها ربما تحصل في الجلسة الاولى من الفصل التشريعي الجديد لكننا نستطيع القول انه كلما توافقت القوى الوطنية وتواصلت في اراءها الى مرحلة النضح فاننا سنصل الى جلسة التصويت على رئيس الجمهورية في وقت أسرع".

وتابع ان "البرلمان سيعقد جلساته بعد انتهاء العطلة التشريعية لكنها هنالك رأي يرتبط بقضية حسم منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب بعد استقالة حاكم الزاملي مع نواب الكتلة الصدرية فلا بد أيضا من انضاج الافكار والرؤى من اجل شغل هذا المنصب بالتالي نتوقع ان الوصول الى اتفاق شامل هو الذي سيعطي المؤشر الى بداية الفصل التشريعي الجديد".
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