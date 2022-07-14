تسريب صوتي نسب للمالكي يربك الاوساط السياسية‎‎

أثارت تسريباتٌ تم تداولهُا على مواقع التواصل ضجةً داخلَ العديدِ من الاوساطِ التي طالبت بتهدئةِ الامورِ وعدم ِالانجرارِ الى فتنةٍ لن تحمد عقباها.اربكت الأوساط السياسية واشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، تسريبات صوتية نسبت لزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، اتهمت فيها التيار الصدري وزعيمه بخيانة البلاد وقتل العديد من العراقيين ابان فترة الطائفية.الشارع العراقي ، يقول انه بعيد كل البعد عن تلك المناكفات السياسية إن صحت، خاصة مع توقيتاتها التي من الممكن ان تحدث غليانا انفجارا لا تحمد عقباه.وتزامنا مع نفي مكتب زعيم ائتلاف دولة القانون لتلك التسريبات التي قال بأنها مفركة لزعزعة الصف، غرد الصدر لـ اتباعه بان لاتعيروا اهتماما لتلك التصريحات التي لا وزن لها كون صلاة الجمعة أقوى من تلك الأصوات.