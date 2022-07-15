حرب المياه: العطش يهدّد العراق!‎‎

حرب من نوع آخر هكذا وصفها بعض النواب والمعنيين.قطع امدادات المياه عن العراق من قبل دولتي المنبع تركيا وإيران يهدد بتفاقم خطر الجفاف وبلوغه لمستويات أعلى الامر الذي قد يتسبب بمشاكل كبيرة لاتحمد عقباها.السفير التركي في بغداد ادلى بتصريحات خارجة عن المألوف وغير واقعية يبرر فيها اسباب قطع بلاده المياه حيث تحدث عن هدر وسوء بالاستخدام والتعامل بشكل سلبي مع كميات المياه التي تدخل الى العراق فيما عدت وزارة الموارد المائية كلام السفير خلطا للأوراق مطالبة وزارة الخارجية بالتحرك وتقديم مذكرة احتجاج .وعلى هذا الواقع المخيف من الجفاف والتصحر في بلاد الرافدين اتهم نواب تركيا بالتجاوز على ما يحدد بنصف حصة العراق المائية بصورة مخالفة للقانون، وطالبوا الحكومة بتحرك عاجل لاستعادة الحقوق المائية وفقا لاتفاقات ومعاهدات الدول المتشاطئة او الذهاب نحو رفع دعوى قضائية في المحاكم الدولية ضد انقرة في حال استمرار حربها المائية ضد بغداد.بدورها افصحت لجنة الزراعة النيابية عن عزمها عقد جلسة طارئة للبرلمان لمناقشة السياسات المائية تجاه العراق لكل من تركيا وايران، في وقت يقوم فيه الجانب التركي بالشروع ببناء سد جديد قرب الاراضي العراقية سيكون ذا خطر كبير يهدد العراق بعطش لم يسبق له مثيل على حد وصف خبراء ومختصين.