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المبادرات وتشكيل الحكومة.. هل يحسم المستقلون جدلية صراع الرئاسة؟

خاص السومرية

2022-07-16 | 04:25
المبادرات وتشكيل الحكومة.. هل يحسم المستقلون جدلية صراع الرئاسة؟
2,167 مشاهدة

تقرير: السومرية نيوز

مع اقتراب خطوات تشكيل الحكومة المقبلة من مراحلها الاخيرة، ودعوة رئيس مجلس النواب للقوى السياسية لحسم تفاهماتها وما تبعها من دعوة الاطار التنسيقي الى تحديد جلسة للتصويت على مرشح منصب رئيس الجمهورية، فان الانظار تتجه الى النواب المستقلين بصفتهم بيضة القبان في حسم تلك الخطوة خصوصا ان كلمتهم ستكون ذات تأثير كبير من خلال حضورهم او مقاطعتهم جلسة الثلثين المخصصة للتصويت على رئيس الجمهورية.

وفي الوقت الذي أشار فيه نائب مستقل الى ان النواب المستقلين انقسموا الى طرفين احدهما ذاهب باتجاه تشكيل الحكومة والاخر فضل خيار المعارضة التقويمية، فقد شددت برلمانية مستقلة على اهمية تعامل القوى السياسية مع المستقلين كأمر واقع وأن يتم الاستماع الى طروحاتهم في شكل الحكومة المقبلة.

النائب المستقل عدنان الجابري، اكد ان القوى المستقلة انقسمت الى قسمين احدهما ذاهب باتجاه الحكومة والآخر باتجاه المعارضة التقويمية البناءة.

وقال الجابري في حديث للسومرية نيوز، ان "النواب المستقلين ما زالوا مستمرين بمبادرتهم ومتمسكين مع القوى الناشئة بما جاء في بنودها"، مبينا ان "النواب المستقلين بانتظار ما تصل اليه الحوارات بين الاطار التنسيقي وباقي القوى السياسية الاخرى".

واضاف، ان "المستقلين في انتظار ما تصل إليه تلك الحوارات والاتفاقات وفي حال جاءت طبقا الى متبنياتهم والقوى الناشئة فحينها سيتم الاعلان عن تأييدهم لهذا المشروع، اما دون ذلك وفي حال كانت تلك الاتفاقيات بعيدة عن متبنيات المستقلين فحينها سيكون لنا رأي آخر".

وتابع ان "المستقلين انقسموا الى شطرين احدهما ذاهب باتجاه الحكومة والطرف الاخر باتجاه المعارضة"، لافتا الى ان "القسم الذاهب باتجاه الحكومة ينتظر ما تصل إليه الاتفاقات والمفاوضات السياسية، اما الطرف الاخر فلا ينتظر شيء من تلك الاتفاقيات بل يبني موقفه على تشكيل الحكومة للتوجه الى تشكيل معارضة بناءة وموضوعية وتقويمية لعمل الحكومة داخل مجلس النواب".

من جانبها اشارت النائبة المستقلة نيسان الصالحي، الى اهمية تعامل القوى السياسية مع المستقلين كأمر واقع وأن يتم الاستماع الى طروحاتهم في شكل الحكومة المقبلة.

وقالت الصالحي في حديث للسومرية نيوز، ان "النواب المستقلين لديهم عدة مبادرات تم فيها إبداء الرأي في تشكيل الحكومة"، مؤكدة "اهمية ان يكون هنالك دور للمستقلين كونهم يمثلون رأي جماهيرهم في الشارع".

واضافت، ان "القوى السياسية ينبغي لها التعامل مع المستقلين كأمر واقع وان تستمع الى طروحاتهم كونهم يمثلون قواعد جماهيرية كبيرة ولديهم رؤية هي الأقرب الى الشارع والواقع"، مشيرة الى ان "حسم الحكومة نعتقد انه سيكون في وقت قريب على اعتبار ان هناك جهود حثيثة بغية تحقيق هذا الأمر".
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