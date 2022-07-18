العراق يوقع اتفاقية الربط الكهربائي... وهذه تفاصيلها‎‎

أعلنت وزارة الكهرباء تفاصيل اتفاقية الربط الكهربائي الموقعة بين العراق والسعودية ودول الخليج حيث تتضمن تزويد مناطق عرعر واليوسفية بألف ميكا واط من الطاقة، وإنشاء خطوط من المحطة التابعة في الكويت لمحطة الفاو.

في الوقت الذي يعاني فيه العراق من ازمة حادة بالطاقة دخل الربط الكهربائي مع السعودية ودول الخليج حيز التنفيذ من خلال اتفاقية وقعت في جدة بين الوفد العراقي من جهة والجانب السعودي من جهة اخرى لتصبح الشبكة الوطنية العراقية محوراً لنقل الطاقة بين قارتي آسيا وأوروبا.

وفي التفاصيل حيث تتضمن المرحلةَ الأولى تزويد مناطق عرعر واليوسفية بألف ميكا واط من الطاقة وبجهد أربعمائة كيلو فولت بطول يصل لاربعمئة وخمسة وثلاثين كيلومترا.. من جهتها وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي عقد الربط بين شبكتها وشبكة كهرباء جنوب العراق، ويشمل العقد قيام الهيئة بإنشاء خطوط من المحطة التابعة في الكويت لمحطة الفاو، وامدادها بنحو خمسمئة ميغا واط من الطاقة من دول الخليج، بما فيها خطوط جديدة سيتم إنشاؤها خلال سنتين، بقدرة نقل إجمالية تصل إلى ألف وثمانمئة ميغاواط.

هذا ورأى خبراء في الشأن الاقتصادي إن عملية زيادة مستوى الربط الكهربائي بين العراق ودول الخليج ستسهم في تخفيض تكاليف الطاقة، و تسمح بمرورها من الخليج إلى آسيا وأوروبا عبر تركيا، مما يشكل موردا جديدا للبلد.