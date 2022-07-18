الجيل الجديد: سكوت الاطار عن التسريبات دفع الصدر للدفاع عن نفسه

وقالت عبد الواحد في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الاطار التنسيقي كان عليه ان يحقق في صحة التسريبات المنسوبة لزعيم دولة القانون نوري المالكي وسكوت الاطار دفع بالصدر للدفاع عن نفسه".واضافت انه "لا يوجد احد اكبر من السلم الاهلي وعلى الاطار التنسيقي ان يسرع في تشكيل الحكومة".واشارت عبد الواحد الى ان "تغريدة اليوم ستعمق الخلاف داخل الاطار التنسيقي"، موضحة ان "الخلافات داخل الاطار تشبه الخلافات بين الحزبين الكرديين وهي على المناصب".وبينت ان "هناك صفقة بين الحزبين الكرديين لتوزيع المناصب في الاقليم وفي بغداد بينهم ومن ثم سيخرجوا بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية".واوضحت عبد الواحد ان "حكومة الكاظمي جاءت نتيجة المظاهرات والشعب يريد تغيير الوجوه والاحزاب التي تتحكم بمصير الشعب والتي لم تتغير منذ 2003 ولم تجلب للبلد سوى الدمار".