المالكي: الأسماء التي ناقشها الإطار لم تطرح لغاية الآن وستظهر في هذا الوقت

وقال المالكي في حديث لـ السومرية نيوز، "من المفترض ان يكون اليوم هو نهاية المفاوضات وطرح الأسماء المعتمدة لمنصب رئاسة الوزراء من قبل القوى السياسية"، مستدركا "لكن تم تمديد الموعد الى الأسبوع المقبل".وأضاف عضو مجلس النواب، أن "الاسماء التي طرحت لمنصب رئاسة الوزراء عبر وسائل الإعلام غير دقيقة ولم يتم مناقشتها داخل الإطار التنسيقي بصيغة رسمية".واشار المالكي إلى، ان "الاسماء التي ناقشها الإطار التنسيقي لم تطرح لغاية الآن، وستظهر للإعلام الاسبوع المقبل".ولفت النائب إلى أن "الشخصية التي ستختارها القوى السياسية لتولي منصب رئاسة الوزراء ستكون جديدة ولم تتولى رئاسة حكومة سابقة".وفي ما يخص منصب رئاسة الجمهورية، أوضح المالكي، إن "التفاوض بين الكرد ما زال مستمرا ونحن بانتظار طرحهم للأسماء النهائية لمناقشتها".وبعد مرور 9 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية، وباستثناء حسم منصب رئاسة البرلمان، الذي هو من حصة المكون السني، فإن البيتين الشيعي والكردي اللذين يشهدان انشقاقات واسعة، لم يتمكنا من حسم المرشح المتوافق عليه لرئاسة الجمهورية، ولا لرئاسة الوزراء.