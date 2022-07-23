الأمن النيابية تكشف ما دار خلال جلسة مناقشة الاعتداءات التركية

وقال سندي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "المناقشات بشأن الاعتداءات التركية على الاراضي العراقية كانت ايجابية بين اعضاء مجلس النواب ووزيري الخارجية والدفاع".وتابع سندي وهو نائب عن دهوك، "شددنا على ضرورة وضع حد لتلك الاعتداءات التي تمثل خرقا واضحا للسيادة العراقية"، مستدركا "طالبنا بخروج قوات حزب العمال الكردستاني والقوات التركية من الأراضي العراقية".وأضاف، أن "زاخو والمناطق الشمالية تعاني منذ سنوات من القصف التركي الذي أودى بحياة العشرات من المدنيين والفلاحين، دون معالجات حكومية".وعقد مجلس النواب اليوم السبت، جلسته الاستثنائية برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان أن"الحلبوسي افتتح أعمال جلسة البرلمان للفصل التشريعي الثاني"، مشيرة إلى أن "عدد أعضاء البرلمان الحاضرين الى الجلسة بلغ 242 نائباً".ولفت الى أن "رئيس البرلمان رحب بحضور وزيري الخارجية فؤاد حسين والدفاع جمعة عناد ورئيس اركان الجيش الفريق أول ركن عبد الامير يارالله ونائب قائد عمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري".