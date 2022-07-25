"تركيا تندله؟".. تفاعل "ساخر" على إعلان يخص موقعاً سياحياً في دهوك!

وكما هو معروف عند العراقيين، فإنهم يتعاطون مع الأحداث بشكل "ساخر"، كي يتناسوا الأحداث الحزينة، وينفضون غبار الهموم عنهم.وبقيَ القصفُ الذي نفذته القوات التركية، يوم الأربعاء الماضي، عالقاً بأذهان العراقيين، بذعره ورعبه الذي ملأ السياح الحاضرين في المصيف السياحي حين تعرض للقصف بمحافظة دهوك.ومع اشتداد حرارة الصيف في الوسط والجنوب، يهرب أبناء المنطقتين إلى الشمال، حيث المناطق الأقل ارتفاعاً بدرجات الحرارة، ليحتموا بالمصايف الموجودة في السليمانية وأربيل ودهوك، من أشعة الشمس الحارقة.ونشرت إحدى الصفحات على موقع فيسبوك، منشوراً تضمن إعلاناً لمزرعة سياحية في دهوك، من أجل استقطاب السائحين إليها، لكن مستخدمي الفيسبوك العراقيين، تجاهلوا ما تضمنه المنشور، وبقوا يسألون بشكل ساخر، عن الأمان من القصف التركي.وتفاعل أحد المستخدمين مع المنشور قائلاً: "تركيا تندل هذا الشاليه؟!!".. تذكيراً بالقصف التركي الذي استهدف مصيفاً سياحياً في محافظة دهوك.وعلّق آخر بالقول: "الصاروخ يرحب بكم"، بينما سأل شخص آخر: "متوفر مضاد طيران؟"، قبل أن يكتب مستخدم آخر: "القصف عليه لو عليك؟".وكتب أحد المستخدمين قائلاً: "خاف نروح وننقصف!"، فيما تساءل آخر بالقول: "كم صاروخ وياها"، في إشارة إلى الشاليه الموجودة بالإعلان.وقدم العراق، شكوى لدى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، ضد تركيا، احتجاجاً على قصفها مواقع سياحية في دهوك، واستمرار توغلها العسكري بالأراضي العراقية.ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، يوم غد الثلاثاء، جلسة لمناقشة القصف التركي، بناءً على ما تقدم به العراق.