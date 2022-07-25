الوطني الكردستاني يتحدث عن "سيناريو اللحظة" بشأن تمرير رئيس الجمهورية

وقال القيادي في الاتحاد، أحمد الهركي خلال حديثه لنشرة أخبار السومرية، إن "حسم الإطار التنسيقي لمرشح رئاسة الوزراء سيلقي بظلاله على القوى الكردية"، مرجحاً أن "تعقد الأسبوع المقبل جلسة لحسم ملف رئاستي الجمهورية والوزراء".وأشار إلى أن "هناك لقاءات بين القوى الكردية لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي لغاية الآن"، متوقعاً "تكرار سيناريو 2018 عبر تقديم مرشحين للرئاسة واختيار احدهما داخل البرلمان".وتابع الهركي، أنه "ربما سيحدث سيناريو اللحظة، أي في لحظة ما ينقلب كل شيء ويتم الاتفاق على مرشح واحد للمكون الكردي والمجيء به إلى بغداد لتمريره".وأوضح، أنه "في حال استمرت الأمور على ما هي عليه، فإن الإطار التنسيقي وعزم والسيادة سيصوتون لبرهم صالح على حساب مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبر أحمد".وفيما أعلن الإطار التنسيقي، اليوم، ترشيح "محمد شياع السوداني" لمنصب رئاسة الوزراء، يتبقى على القوى الكردية حسم خلافاتها وتقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، أو الأتيان بمرشحين اثنين إلى بغداد لتمرير أحدهما في البرلمان.