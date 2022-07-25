Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
تونس.. استطلاعات تؤكد: 92% صوتوا بنعم للدستور الجديد
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

الجبوري يعلق على ترشيح السوداني ويكشف أمراً يخص الحلبوسي

خاص السومرية

2022-07-25 | 14:30
Alsumaria Tv
الجبوري يعلق على ترشيح السوداني ويكشف أمراً يخص الحلبوسي
18,769 مشاهدة

اعتبر السياسي والنائب السابق مشعان الجبوري، اليوم الاثنين، ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئيس الوزراء، كان جيداً، مشيراً الى أنه شخص لا يستفز الآخرين، فيما كشف أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لديه طموح أكبر من رئاسة البرلمان ويسعى الى رئاسة الوزراء.

وقال الجبوري في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، انه "كنا نتمنى من الإطار التنسيقي اذا أراد ان يهدئ الأمور ان يرشح شخصية لا تستفز الآخرين"، موضحا ان "اختيار السوداني كان جيداً لانه شخص لا يستفز الاخرين ويتميز بالصبر وموضوعي وغير متطرف".

واضاف ان "اختيار السوداني هو انتصار لنهج من لا يريد المواجهة وعدم الصدام ولا يعني هذا ان عدم اختيار الاعرجي غير جيد خصوصاً ان الاعرجي يتميز بمقبولية لدى الجميع".

واشار الجبوري الى ان "السوداني يعطينا امل ولكن حكومته لن تطول ليس لقصور فيها ولكن هناك من يعمل على الذهاب الى انتخابات مبكرة".

واوضح ان "الصدر لن يترك الامور على حالها وهو خارج الحكومة الا اذا تصرفت حكومة الاطار بحكمة بابقاء بعض الشخصيات ضمنها مثل الغزي وغيره ممن لديهم مناصب تنفيذية لتهدئة الامور ولكن هل سيقبل التيار بانتخابات في ضل حكومة يديرها الاطار".

وبين الجبوري انه "لو اختار الاطار التنسيقي زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي كمرشح لرئاسة الوزراء لحصلت صدامات عنيفة في الشارع خصوصا بعد التسريبات الاخيرة".

وتابع ان "الاطار التنسيقي لن يقبل بانتخابات ضمن قانون الانتخابات الحالي وحسب توزيع المناطق الحالي وسيسعى الى تغييره وفق ما يناسبه".

واعتبر الجبوري ان "مجلس النواب خسر حاكم الزاملي كنائب لرئيس مجلس النواب".

ولفت الجبوري الى انه "لا توجد دعوى قضائية ضده في بغداد ولم يطلع على اي قضية مقامة ضده"، متمنيا ان "تقام الدعوى لكي يستطيع ان يثبت براءته".

واشار الى ان "الجانب السوري بعث كامل الوثائق التي تثبت صحة وثيقة تخرجه والمحكمة الاتحادية قبلت دعوى اعادة النظر في قضيته والتي تحمل جنبة سياسية وهناك من يسعى الى عدم عودتي والمالكي كان يتصل بالقضاة من اجل اسقاط عضويتي والمجيء بقتيبة الجبوري ولكن الحلبوسي غدر بهم وجلب مقدام الجميلي لتأدية القسم".

وبشأن التسريبات الاخيرة اكد الجبوري انه "كان هناك من يسجل اجتماعات السنة وينقلها للمالكي وكان يتخذ مواقف عدائية على اساسها، واتوقع من سرب التسجيلات هو احد الجالسين مع المالكي"، موضحا: "ما كنا نقوله في الاجتماعات اخطر مما قاله المالكي"، مضيفا "امتلك الاف الرسائل لقادة العراق ولكن لن انشر اي شيء منها".

واشار الجبوري الى انه "لن يعود الى تحالف السيادة"، موضحا: "ولن اكرر ما فعلته ومن المبكر ان اقرر اين ساذهب بعد عودتي الى البرلمان"، مبينا "ولكن انا قريب من مثنى السامرائي وقد اعود للعمل معه ومع خالد العبيدي ومحمود المشهداني ولكن لن اذهب مع تحالف العزم لوجود ابو مازن فيه ".

وقال الجبوري "المعطيات التي لدي تؤكد ان الحلبوسي لن يبقى في السلطة والشيعة اذا ابقوا الحلبوسي رئيسا للبرلمان فعليهم ان يتحملوا نتيجة اختيارهم"، مشيرا الى ان "الحلبوسي لديه طموح اكبر من رئاسة البرلمان ويسعى الى رئاسة الوزراء، وخلال ثماني سنوات سنرى حكومة يرأسها الحلبوسي".
 
» تابع السومرية على تليغرام، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
17:49 | 2022-07-25 17:49
17:04 | 2022-07-25 17:04
16:36 | 2022-07-25 16:36
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
لا أعتقد
لا أعتقد
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.