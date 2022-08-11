بإشراف اممي رئاسة الإقليم تجتمع مع الاحزاب الكردية

بحضور مبعوثة الامم المتحدة جنين بلاسخارت وبمقاطعة حركة الجيل الجديد .. رئاسة اقليم كردستان تجتمع مع رؤساء الاحزاب الكردية لمناقشة ملف انتخابات برلمان الاقليم والتوصل الى اتفاق عله ينهي قطيعة الخلافاتهل اجتماع الاحزاب الكردية مع مبعوثة الامم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت سينهي ازمة القطيعة ما بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني هذا ما سيتضح في حال اتفق الطرفان على انتخابات برلمان اقليم كردستانتحديد موعدٍ رسمي لاجراءِ الانتخابات التشريعية في الاقليم يحتاج الى توافق كردي-كردي لاسيما بعد التصعيد الاخير مابين الاحزاب هناك وهذا التوافق لابد ان يبدأ وبقراءة مراقبين من الاتفاق على مرشح معين لمنصب رئيس الجمهورية لتتمكن القوى الكردية من خوض الانتخابات وفق استحقاتها في حكومة المركز والاقليموبخصوص احداث التظاهرات الاخيرة في محافظة السليمانية والتي اعتقل على اثرها عدد من النواب والناشطين والصحفيين , حركة الجيل الجديد المعارضة تقاطع اجتماع رئاسة الاقليم مع رؤساء الاحزاب الكردية مطالبة حكومة بغداد بألزام حكومة اربيل باحترام القانون وحريات التعبير على حد وصفها