كأس الخليج يعنى بكل العراق.. رفض نيابي بصري لـ"سرقة" أموال الفيحاء

وقال الربيعي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "خليجي 25 المزمع اقامته العام المقبل بمحافظة البصرة مرحب به، لكن قرار تمويله من اموال البترودولار مرفوض جدا".وأضاف، أن "نواب البصرة يرفضون رفضا قاطعا تخصيص مبالغ البترودولار ومبالغ المنافذ الحدودية وتحويلها الى وزارة الشباب والرياضة لدعم خليجي 25".واشار إلى ان "تلك الأموال من حق محافظة البصرة، لتمويل مشاريعها وأحياءها، كونها تعاني من أزمة مياه وكهرباء وتضرر البنى التحتية وغيرها".وتابع عضو مجلس النواب حديثه قائلا: "البطولة تعنى بكل العراق ولا تقتصر على محافظة البصرة فقط، ويجب ان تمول مركزيا".يذكر أن النائب عن محافظة البصرة عدي عواد أكد في وقت سابق، أن "ممثل البصرة في مجلس الوزراء وزير النفط (احسان عبد الجبار) يتحمل قرار عدم اعتراضه ويضيف بقعة سوداء اخرى داخل ملفه المظلم".وقرر مجلس الوزراء، الاسبوع الماضي، تمويل اتحاد الكرة بـ 3 مليارات دينار لدعم المنتخب الوطني وأيضاً تحويل مبالغ من الميزانية التشغيلية للبترودولار لدعم خليجي 25.وفي وقت سابق، قال محافظ البصرة أسعد العيداني في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "الجميع يعلم أن قرار مجلس الوزراء بخصوص تمويل خليجي 25 مرهون بموافقة المحافظ، ونحن نعلن رفضنا لهذا القرار، وقد أبلغنا المعنيين"، مبيناً أنه "طلب استضافته في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء".وكان نواب البصرة، قد وصفوا قرار تمويل كأس الخليج من أمول المحافظة بـ"السرقة" مؤكدين أنهم سيتصدون له بكل الطرق القانونية.