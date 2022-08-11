نائب عن الديمقراطي بشأن حل البرلمان: طريقتان لا ثالثة لهما

وقال خليل في حديث للسومرية نيوز، إن "حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة يتمثل بطريقتين لا ثالث لهما"، لافتا الى أن "الطريقة الأولى تتمثل بتقديم طلب من أعضاء مجلس النواب والتصويت عليه بالاغلبية المطلقة".وأضاف، أن "الطريقة الثانية تكون عن طريق تقديم طلب حل البرلمان من رئيس الوزراء الى رئيس الجمهورية، ومفاتحة مجلس النواب"، مؤكدا أن "رئيسي الجمهورية والوزراء وفي ظل حكومة تصريف اعمال، فأن الطريقة الثانية لا يمكن الاتمام بها".وتابع: "الطريقة الوحيدة لحل مجلس النواب يكون عن طريق اعضاءه فقط وبطرق قانونية ودستورية"، مشيرا الى أن "اعادة الانتخابات تحتاج لأمور عديدة ابرزها: تعديل قانون الانتخابات، لأسيما أن المحكمة الاتحادية الزمت البرلمان بضرورة تعديله بعد الفوضى التي حصلت في الانتخابات الاخيرة".واوضح النائب عن الحزب الديمقراطي أن "الانتخابات الجديدة تحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة، بالأضافة الى تغيير مفوضية الانتخابات"، مستدركا: "كل هذه الظروف والتعديلات، لابد من توفرها لاجراء الانتخابات؛ للذهاب الى حلول حقيقية وليس حلول تأثر على مصلحة بعض الاحزاب مقابل فائدة البعض الاخر".