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النزاهة تكشف اوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة

خاص السومرية

2022-08-12 | 06:05
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النزاهة تكشف اوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة

المصدر:
السومرية
1,428 مشاهدة

النزاهة تستعيد قرابة ترليوني دينار وتكشف صدور اوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة

اعلنت هيأة النزاهة استعادة مئات المليارات من الاموال التي اهدرت بسبب الفساد، كاشفة عن شمول مئتين وثمانين وزيرا ودرجة خاصة ومدراء عامين بعدد من القضايا الجزائية.

ترليون وسبعمئة وسبعون مليار دينار عراقي،، اموال تم استردادها مؤخرا من قبل هيأة النزاهة، التي كشفت عن شمول مئتين وثمانين وزيرا ومن هم بدرجة خاصة ومدراء عامين بقضايا جزائية..تم اصدار احدى وستين مذكرة قبض بحق عدد منهم

وبحسب برلمانيين فان على الحكومة منح هيأة النزاهة صلاحيات كاملة لاجراء التحقيقات اللازمة حول من تدور حولهم شبهات فساد

ويحتاج العراق لتحركات صارمة وجادة من اجل ايقاف الفساد وهدر المال العام الذي وصل بحسب منظمات محلية ودولية لمديات خطرة، من خلال تكاتف جميع الاطراف وتفعيل قانون من اين لك هذا وغيره من الامور التي تحد من حجم الضائعات
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