النزاهة تكشف اوامر قبض بحق 61 وزيرا ودرجة خاصة

اعلنت هيأة النزاهة استعادة مئات المليارات من الاموال التي اهدرت بسبب الفساد، كاشفة عن شمول مئتين وثمانين وزيرا ودرجة خاصة ومدراء عامين بعدد من القضايا الجزائية.ترليون وسبعمئة وسبعون مليار دينار عراقي،، اموال تم استردادها مؤخرا من قبل هيأة النزاهة، التي كشفت عن شمول مئتين وثمانين وزيرا ومن هم بدرجة خاصة ومدراء عامين بقضايا جزائية..تم اصدار احدى وستين مذكرة قبض بحق عدد منهموبحسب برلمانيين فان على الحكومة منح هيأة النزاهة صلاحيات كاملة لاجراء التحقيقات اللازمة حول من تدور حولهم شبهات فسادويحتاج العراق لتحركات صارمة وجادة من اجل ايقاف الفساد وهدر المال العام الذي وصل بحسب منظمات محلية ودولية لمديات خطرة، من خلال تكاتف جميع الاطراف وتفعيل قانون من اين لك هذا وغيره من الامور التي تحد من حجم الضائعات