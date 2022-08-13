الزركاني: التيار فقط قادر على التغيير ورايات الإطار ستختلف

وقال الزركاني في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، إنه "لا احد في العراق يستطيع ان يحدث التغيير غير التيار الصدري"، مبيناً أن "البرلمان الحالي لا يمثل هوية الشارع العراقي".وأضاف، أن "الإطار اصبح جزءا أساسيا من الفساد في هذه المرحلة"، معتبراً أن "وجود الطبقة الحالية ضرر على العملية السياسية وسوف تنتهي بالبلد إلى اتفه التفاصيل".وتابع، "الطبقة السياسية الحالية تريد الذهاب بالشعب إلى الهاوية".وبين الزركاني، أن "الاطار لديه هواجس ومخاوف من الجميع ولا يثق بأحد"، موضحاً أن "التنسيقي يعاني التشظي قبل الازمة الحالية وستتعمق أزمتهم مستقبلاً، وستختلف الرايات قريباُ".وأتم "حتى زعماء الاطار اعترفوا بفشلهم وسوء ادارتهم".