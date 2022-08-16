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بالفيديو: ثورة صدرية واعتصامات اطارية ودعوة مليونية وسط حراك سياسي يدعو لجلسة نيابية
خاص السومرية
الأضداد بالقرب من اسوار الخضراء يحتجون ويهتفون كل على طريقتهِ
2022-08-16 | 05:00
Alsumaria Tv
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بالفيديو: ثورة صدرية واعتصامات اطارية ودعوة مليونية وسط حراك سياسي يدعو لجلسة نيابية
المصدر:
السومرية
1,371 مشاهدة
الأضداد بالقرب من اسوار الخضراء يحتجون ويهتفون كل على طريقتهِ
في تظاهرتين الاولى ثورة صدرية والثانية ردة فعلٍ اطارية تدعو لحفظ الدولة والشرعية وما يفصل بينهما برلمانٌ وجسر معلق وبعض الحواجز الكونكريتية وقبان المشهد إلى الآن لم يرجح اي من الكفتين لكنه قد يضطر إلى الميلان قليلا لاسيما بعد قرار القضاء بعدم تدخله في حل البرلمان من جهة ونجاح مليونية السبت التي دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر من جهة اخرى.
مليونية شعبية وتحركات سياسية.. جولة زعيم تحالف الفتح هادي العامري يبدو أنها ستثمر وبحسب قراءات سياسية عن توافق كردي شيعي سني ناضج إلى حد سيضع خيار عقد جلسة نيابية ضمن خانة الاحتمالات الواردة جدا فالاطار حاليا يملك ورقة الشارع بالإضافة إلى حراك قياداته التي تسعى جاهدة إلى إقناع بقية الزعماء بإمكانية الذهاب نحو البرلمان واستئناف نشاطه بجلسة اختيار رئيس للجمهورية.
كذب المنجمون ولو صدقوا.. في الربع الأخير من عام ألفين واثنين وعشرين عرافة السياسة تقول: حكومة الكاظمي باقية وتطول والمنطقة الخضراء قريبا سيدبُ فيها الهدوء رغم الاحتجاجات الشعبية التي تحيط باسوارها.
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