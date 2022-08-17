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حصر مهمة تدريب أسود الرافدين بـ3 جنسيات وكشف "معرقل وحيد" للصفقة

خاص السومرية

2022-08-17 | 06:28
Alsumaria Tv
حصر مهمة تدريب أسود الرافدين بـ3 جنسيات وكشف "معرقل وحيد" للصفقة
2,142 مشاهدة

السومرية نيوز ـ رياضة

كشف مدير الإعلام في وزارة الشباب والرياضة علي العطواني، اليوم الأربعاء، عن جنسية ثلاثة مدربين يدرس الاتحاد العراقي لكرة القدم التعاقد معهم لتدريب المنتخب الوطني، فيما بين أن ملف اختيار المدرب متوقف على الامور المالية فقط.

وقال العطواني في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قنوات التفاوض مفتوحة مع ثلاثة مدربين أجانب من الجنسيات البلجيكية والبرتغالية والاسبانية"، مبينا أن "التفاوض قطع اشواطاً كبيرة".

وأضاف، أن "أختيار مدرب للمنتخب العراقي متوقف على تخصيص المبالغ المادية والمصادقة عليها من قبل وزارة المالية باعتبار أن مجلس الوزراء أقر في وقت سابق أن يكون مبلغ التدريب مخصص لوزارة الشباب والرياضة".

وأوضح مدير الإعلام في وزارة الشباب أن "بعض الاعتراضات من وزارة المالية أجلت حسم ملف اختيار المدرب"، مؤكدا أن "قضية اختيار المدرب هي قضية مالية مالية، لكن التفاوض مستمر مع المدربين الثلاثة".

ويبحث منتخب "أسود الرافدين" عن مدرب أجنبي خلفاً للمدرب المحلي عبد الغني شهد، الذي تولى المهمة في آخر جولتين من دور المجموعات لتصفيات آسيا النهائية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بعد إقالة المونتينيغري زيليكو بتروفيتش.

وكان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، قد أكد، في وقت سابق، ان مجلس الوزراء قرر إسنادَ ملف دعم منتخبنا الوطني وملاكه التدريبيّ بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دينار عراقي لإعدادِ منتخبنا الوطني لبطولةِ خليجي 25، كون هذه البطولة لها رمزيةٌ كبيرةٌ لدى جمهورنا الرياضي، فضلاً عن البطولات والمشاركات الأخرى.
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