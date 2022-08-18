متابعون: لقاء مرتقب مابين الصدر والعامري سيغلق باب الازمة ‎‎

محاولة نقل الازمة الى طاولة المفاوضات والنزول الى ساحة الحوار بدلاً من الشارع ستنجح في حالة قناعة احد الطرفين بالحلول التي ستطرح او تُقدم من صاحب المبادرة او الدعوة وهذا ما يؤشر الى ان باب الحوار المغلق سيُفتح من جديد في حال فتح الصدر ابواب الحنانة امام بعض قيادات الاطار بحسب متابعين.تأجيل مليونية السبت ودعوة الحكومة ومبادرة الاطار معطيات جميعها تشير الى ان الازمة قابلة للحل لكن وفق شروط قد تقود الى تشكيل حكومة تمهد لانتخابات مبكرة.