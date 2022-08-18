اهمية السياحة الدينية في تنشيط حركة السوق‎‎.. فيديو

اكثر من خمسه ملايين زائر من خارج العراق يقصدون البلاد في موسم الزيارة الاربعينية وغيرهم في المواسم الدينية الاخرى، حيث يرى اقتصاديون ان على الحكومه اتخاذ خطوات لضبط السياحة الدينية وتحصيل إيرادات مالية مقابل الخدمات المقدمه لهم.ويقول مختصون ان السياحة الدينية تحتاج إلى تخطيط لاعتمادها كبديل دائم في دعم الاقتصاد بدلا عن النفط على المدى البعيد.ازمات اقتصادية واخرى سياسية تمر بالبلد من حين لآخر لكن مدينة النجف وضعها افضل بسبب الزيارات الدينية المليونية التي تحيي الاقتصاد والتجارة.