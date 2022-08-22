الفتح: لسنا ضد مشاركة الكاظمي بالقمة الخماسية

وقال الظالمي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "المطلوب هو التغيير في الوضع العراقي وما يشهده من انسداد في العملية السياسية ونحتاج الى تدخل شامل لحل الوضع الراهن الذي أصبح يشكل خلاف بين المكون الواحد وبدون الاتفاق لن نخرج من الازمة".وأضاف: "نحن لسنا ضد حركة الكاظمي خارج العراق من اجل تقوية دور العراق خارج البلد لان العراق يمتلك رعايا وتجار الا إذا كانت العلاقات مع دول لديها تحالفات مع الأعداء فنحن ضدها".وتسائل الظالمي: "ماذا جنا العراق من التحالفات السابقة مع العرب، لم يثمر منها أي شيء إيجابي للعراق منذ السبعينات ولغاية الان وهذه التحالفات عبارة عن حبر على ورق".وبين ان "ما يشاع بان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ان يأتي بتفويض موقع من قبل الإطار التنسيقي لتخويله للتحاور معه من اجل الاتفاق على حل للازمة ليس صحيح ".ولفت الظالمي ان "الإطار التنسيقي وتحالف الفتح ليس مع التجديد للكاظمي ولو كانوا كذلك لما رشحوا شخصية أخرى لشغل منصب رئيس الحكومة".