ايرانية تفّوقت على أينشتاين في اختبار الذكاء

يُعرف اختبار الذكاء بأنه أسلوب لقياس معدل الذكاء أو اختبار نسبة الدهاء. كما أنه يساعد على قياس القدرات المعرفية وسرعة الفهم العقلي لدى الأشخاص.

من أهّم الاختبارات التي صُممّت وعُرفت عالميا هو اختبار "منسا"، تعرفوا على الطفلة الإيرانية التي تفوقت عل أينشتاين في هذا الاختبار.

تصميم اختبار "منسا"

تمّ تصميم اختبار "منسا" من قبل خبراء علم النفس بحيث يتّم التوزيع الطبيعي حسب درجة الذكاء لجميع مستخدمي الموقع ويستخدم الأخير من أجل الحصول على عضوية المنظمة غير الرّبحية Mensa.org.



تقسيم درجات الاختبار

صمّم الاختبار بحيث يتّم وصف النتائج في أثناء الاجتياز، فأقصى درجة يمكن الحصول عليها بعد استكمال الاختبار هي 160 نقطة. لذا فان نسبة ذكاء الفرد تكون متوّسطة اذا كانت تساوي 100 أو قريبة منه، وكلّما ارتفعت عن ذلك يكون الفرد أكثر ذكاء وموهوبا. أما اذا انخفضت عن 100 ووصلت الى أقّل من 70، فهذا يعتبر مؤّشرا على وجود مشاكل تتعلق بالقدرة على التفكير والتركيز وصعوبات في حلّ المسائل الرّياضية لدى الفرد. تمّ تصميم اختبار "منسا" من قبل خبراء علم النفس بحيث يتّم التوزيع الطبيعي حسب درجة الذكاء لجميع مستخدمي الموقع ويستخدم الأخير من أجل الحصول على عضوية المنظمة غير الرّبحية Mensa.org.صمّم الاختبار بحيث يتّم وصف النتائج في أثناء الاجتياز، فأقصى درجة يمكن الحصول عليها بعد استكمال الاختبار هي 160 نقطة. لذا فان نسبة ذكاء الفرد تكون متوّسطة اذا كانت تساوي 100 أو قريبة منه، وكلّما ارتفعت عن ذلك يكون الفرد أكثر ذكاء وموهوبا. أما اذا انخفضت عن 100 ووصلت الى أقّل من 70، فهذا يعتبر مؤّشرا على وجود مشاكل تتعلق بالقدرة على التفكير والتركيز وصعوبات في حلّ المسائل الرّياضية لدى الفرد.

يجدر الاشارة هنا الى تفّوق الفيزيائيين المشهورين ستيفن هوكينج والبرت اينشتاين في اختبار الذكاء حيث سجّلوا 160 نقطة.

ايرانية تفّوقت على اينشتاين بذكائها

بمعدل ذكاء 160 درجة، يعتبر العالم الألماني ألبرت أينشتاين رجل "العبقرية"، اذ تميّز بذكائه الشديد وقد حاز على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 وذلك لتفسيره ظاهرة التأثير الكهروضوئي.

رغم عبقرية اينشتاين، تمكن العديد من الاطفال في عصرنا الحالي من التفّوق عليه في اختبار الذّكاء.

يذكر أن تارا شريفي، التلميذة الايرانية في مدرسة أيلزبري الثانوية، التي تبلغ من العمر 11 عاما، شاركت في اختبار نظمته مؤسسة منسا لاختبار نسبة الذكاء في أوكسفورد وحصلت على مستوى "العبقرية". وحازت الاخيرة على 162 نقطة في الامتحان متفوقة بذلك بنقطتين على المنظر الفيزيائي أينشتاين، وتأهلت بهذه النتيجة للانضمام الى جمعية "منسا" المعروفة أيضا باسم جمعية الذكاء العالي.

أشارت تارا الى أنّ قرار مشاركتها في الاختبار كان مشتركا بينها وبين والديها.

كما عبّرت الطفلة عن صدمتها عند حصولها على النتيجة وقالت أنها ستكون مناسبة رائعة لمقابلة الأشخاص الاخرين في نظام نمسا. وأكّدت على أنّها ستواصل دراستها عندما تكبر في مجال الرياضيات.

وفي المقابل، اعترف والدها بشعوره بالدهشة والفخر من هذه النتيجة قائلا: "عرفت أنّها ستحقق نتيجة جيّدة عندما كانت تجيب على أسئلة الرياضيات قبل المشاركين".



كما أكّد على أنّه لم يكن يعلم أنها تمتلك نسبة عالية من الذكاء.



الهدف من اختبار الذكاء

لا يقتصر الهدف الأساسي من الاختبار على تحديد معّدل الذكاء فقط بل يساعد أيضا على تحديد المهارات في العديد من المجالات مثل مهارات الرّياضيات والمهارات اللغوية والقدرة على التفكير وغيرها من المجالات.

كما يمكن استخدام اختبارات الذكاء للعديد من الأغراض كتقييم مرّشحين للعمل، تشخيص الاعاقة العقلية وتحديد الدراسات المعرفية.