مراقبون : ميثاق الشرف هو الحل الوحيد

حددت المحكمة الاتحادية يوم الاربعاء المقبل موعدا للنطق بدعاوى حل البرلمان بعد النظر مرتين، وسط توقعات سياسية وقانونية برد الدعوى او قبولها بعد النقاش والتباحثبعد النظر لمدة ساعة كاملة ، المحكمة الاتحادية ترفع الجلسة وتحدد يوم الاربعاء المقبل موعدا رسيما لاصدار القرار الخاص بدعوى حل البرلمان حيث يرى مختصون ان قرارات المحكمة لايمكن التكهن بها ومن الطبيعي جدا ان تؤجل وتنظر وتتباحث الى حين الوصول لقرار نهائيضغوطات التيار نحو حل البرلمان يقابلها اصرار واضح من قبل الاطار على عقد جلسة نيابية لاستكمال الاستحقاقات الانتخابية وعليه لابد من الاتفاق على ميثاق شرف تُشكل من خلاله حكومة مؤقتة تهيئ لانتخابات جديدة بعد ما يصوت مجلس النواب على حل نفسه حسب توقعات سياسيةوعلى الرغم من اصرار الاطار على تشكيل حكومة توافقية الا ان المعطيات وفق بيانات حكومية تشير الى ان الرغبة بأنتخابات جديدة واضحة وان التوافق بشكله الحالي لا اصلاح منه