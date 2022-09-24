الديمقراطي الكردستاني: لن ندخل في حكومة لن ينضم اليها الصدر

وقال سلام في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "الأحزاب الكردية في اجتماعها الأخير اتفقت على نقطة واحدة انه لا يجب تكرار سيناريو 2018 والذهاب بأكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية".وأضاف: سنعلن عن مرشحنا خلال جلسة البرلمان"، مؤكدا ان "الكرد امام خيارين لا ثالث لهما اما الذهاب بمرشح واحد او أكثر من مرشح كما في 2018".وأوضح سلام انه "كان يجب حل مشكلة كركوك القائمة منذ 2007 ولكن المشكلة رحلت دائما ومنصب محافظ كركوك يشكل أحد المشاكل العالقة التي يجب ان تحل وفق الدستور".وبين ان "الديمقراطي الكردستاني لن يدخل في حكومة لن ينظم الصدر اليها لأنها ستتفكك ولن ترى النور ولأنها ستقصي جزء كبير من الشعب"، موضحا: "يجب عدم اقصاء أي جهة من الانتخابات المقبلة ويجب ان يكون هناك تعهد خطي للاعتراف بنتائج الانتخابات المقبلة لان قبولها اهم من اجراءها والاهم تحضير الظروف المناسبة القانونية والسياسية لا جراءها".