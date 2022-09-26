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نائب يكشف لـ السومرية حقيقة انعقاد جلسة برلمانية يوم غد
خاص السومرية
2022-09-26 | 06:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/45/حيدر-هشام
6,222 مشاهدة
السومرية نيوز ـ خاص
كشف عضو مجلس النواب وليد السهلاني، اليوم الاثنين، حقيقة وجود جلسة برلمانية يوم غد الثلاثاء.
وقال السهلاني في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "من الامور الضرورية والملحة في المرحلة الحالية هي انعقاد جلسة مجلس النواب، باعتبار أن البرلمان لابد أن يمارس عمله القانوني والذي منح على اساسه الشعب باختيار النواب الذين يمثلونه في مناقشة الكثير من المشاريع والقوانين، بالإضافة الى الملف المتعلق بتشكيل الحكومة واختيار رئيس الجمهورية".
وأضاف، "لم نبلغ بوجود جلسة لمجلس النواب يوم غد الثلاثاء".
وأوضح السهلاني، أن "من أولويات جلسة البرلمان المقبلة اختيار رئيس الجمهورية بعد اتفاق القوى الكردية، واختيار رئيس وزراء كذلك"، مؤكدا "وجود سعي حقيقي من قبل جميع القوى السياسية على حسم هذا الملف".
المحرر:
حيدر هشام
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