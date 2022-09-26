الإطار التنسيقي: ائتلاف إدارة الدولة سفينة يجب ان تبحر

وقال الفتلاوي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "ائتلاف إدارة الدولة ليس تنازل لاحد وانما سفينة يجب ان تبحر من اجل تدارك ما لايحمد عقباه ".وأضاف: "الاطار التنسيقي يدعو الكتل الكردية للتوافق والمضي بالعملية السياسية وانه يجب على الكرد ان يأتوا بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية للمضي بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة".وأوضح الفتلاوي ان "ائتلاف إدارة الدولة سيكون بإدارة الاطار والحزبين الكرديين والسيادة والمستقلين لإدارة الدولة "، مشددا على ان "الاطار لا يقصي ولا يهمش احد ويريد الجميع ان يشاركوا في العملية السياسية".واكد ان "الحوارات ستاتي بعد تشكيل الحكومة وسنعطي للتيار جميع الاستحقاقات وكانه مشارك في لعملية السياسية"، منوها الى ان "التيار الصدري ليس مشاركا في حوارات تشكيل ائتلاف إدارة الدولة".