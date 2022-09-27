شرطة كربلاء تهنئ السومرية وتثمن دورها الفاعل مع القوات الامنية

وبعث زويني برقية تهنئة لقناة السومرية: نتقدم اليكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى ١٨ لتأسيس قناة السومرية الموقرة"، مثمناً "دور السومرية الوطني الفاعل المساند للقوات الأمنية وتغطية جميع النشاطات".وأضاف: "كل التوفيق والعطاء والمزيد من التألق وكل عام وانتم بألف خير".وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.وتعد وكالة السومرية نيوز الأولى في العراق وذلك بحسب آخر تصنيفات أجريت بداية العام الحالي، إضافة إلى فوزها بالمركز الاول كأفضل وكالة إخبارية في العراق، بحسب الاستطلاع السنوي لكلية الاعلام بجامعة بغداد لأفضل اداء اعلامي لوسائل الاعلام العراقية لعام 2021.