بذكرى تأسيسها.. رئاسة أركان الجيش تشيد بتقدم السومرية

السومرية نيوز - بغداد



هنأ رئيس اركان الجيش الفريق اول ركن عبد الأمير رشيد يار الله، اليوم الثلاثاء، قناة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.

وبعث يار الله برقية تهنئة إلى مؤسسة السومرية جاء فيها: بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيس قناة السومرية أقدم أطيب التهاني وأسمى التبريكات بهذه المناسبة متمنياً لكم المزيد من التقدم والازدهار".

وفي وقت سابق من اليوم.. هنأت رئاستي الجمهورية ومجلس النواب، مؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الثامنة عشر لتأسيسها.



إلى ذلك، قدم مجلس القضاء الأعلى ووزيري الدفاع والداخلية، التهاني والتبريكات إلى مؤسسة السومرية بذات المناسبة، متمنين لها دوام التألق والنجاح.

وتحتفي السومرية اليوم، بالذكرى الثامنة عشر لتأسيسها، بعد ان رسخت جذورها في الإعلام منذ عام 2004 وبثت ولا زالت تبث العديد من البرامج الاجتماعية والخدمية والسياسية.



وقدم العديد من الشخصيات السياسية والأمنية البارزة، التهاني لمؤسسة السومرية بمناسبة الذكرى الـ18 لتأسيسها.



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